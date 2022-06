Usa: Ok della Camera ad aumento dell'età per l'acquisto di armi semiautomatiche

Con 223 voti a favore e 204 contrari la Camera ha approvato un pacchetto di leggi che riformano l'accesso alle armi. Tra i punti principali, l'innalzamento dell'età per accedere a fucili d'assalto, portato da 18 a 21 anni.

La riforma però, per essere approvata in via definitiva, deve superare lo scoglio del Senato dove servono sessanta voti a favore: i democratici non superano i cinquanta, mentre i repubblicani sono compatti contro le restrizioni sulle armi."

"So che non otterremo tutto ciò che vogliamo - ha commentato il leader di maggioranza al Senato, il democratico Chuck Schumer - ma invito i miei colleghi di partito a continuare il dialogo, per vedere se i repubblicani collaboreranno".