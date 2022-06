Usa: sparatoria in un centro commerciale in Nord Carolina, 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale nello stato americano della Carolina del Nord, non lontano da Charlotte. Lo ha indicato il dipartimento di polizia locale. A sparare sarebbe stato un uomo, forse in compagnia di un complice.

"Oggi, circa 10 minuti dopo le 12, abbiamo ricevuto una telefonata che segnalava una sparatoria", ha detto il capo del dipartimento di polizia di Gastonia, Travis Brittain, durante una conferenza stampa. Brittain inizialmente ha riferito che tre persone, due maschi adulti e una donna adulta, sono rimaste ferite con lesioni non mortali durante la sparatoria. Gli investigatori hanno successivamente identificato una quarta persona che è stata raggiunta da un colpo di pistola al centro commerciale e che si era presentata in un ospedale nella vicina città di Charlotte, ha riferito la polizia in un aggiornamento tramite i social media.

“Non c'è alcuna minaccia attiva ma il pubblico è invitato a evitare l'area del centro commerciale, se possibile”, ha aggiunto la polizia. Secondo indiscrezioni, la polizia sta interrogando "due persone di interesse", probabilmente coinvolte nell'accaduto.