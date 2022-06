Usa, sparatoria in un night club dell'Indiana: due morti e quattro feriti

Due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un nightclub dell'Indiana, nelle prime ore di domenica. Lo ha fatto sapere la polizia, dicono i media americani.

Gli agenti, che hanno risposto alle segnalazioni dei colpi sparati intorno alle 2 del mattino a Gary, sud-est di Chicago, hanno riferito di aver trovato due persone colpite da arma da fuoco. Un uomo di 34 anni era vicino all'ingresso del Playo's Night Club e una donna di 26 anni è stata trovata all'interno. Entrambi sono stati dichiarati morti dopo il trasferimento in un ospedale locale. Delle due vittime non si conoscono i nomi. Secondo la polizia, altre quattro persone sono rimaste ferite e di queste una è stata trovata in condizioni critiche.