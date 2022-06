Usa, sparatoria in un'azienda del Maryland: ci sarebbero almeno tre vittime

Sparatoria con "diverse vittime", almeno tre, stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, alla Columbia Machine, azienda di macchinari con clienti internazionali di Smithsburg, nel Maryland, 75 miglia a ovest di Baltimora. Lo riferiscono i media Usa citando l'ufficio dello sceriffo della contea, nella persona del sergente Carly Hosdal, portavoce dell'ufficio dello sceriffo. Proprio l'ufficio dello sceriffo insieme ad altre fonti della sicurezza precisano che al momento "non vi è alcuna minaccia per la comunità". Lo riferiscono la Cnn e l'agenzia Ap.

L'autore della sparatoria in una azienda del Maryland sembra sia stato colpito durante uno scontro a fuoco con un poliziotto. Ora è ricoverato in un ospedale della zona, ma non è chiaro quali siano le sue condizioni. L'agente coinvolto nel conflitto a fuoco è rimasto a sua volta ferito lievemente: lo riferisce una emittente locale affiliata a Nbc News, citando le autorità della zona.

L'ufficio dello sceriffo in una nota ha comunque informato che la situazione è in evoluzione e non ha confermato il numero delle vittime né ha fornito il numero delle persone rimaste ferite.