Usa: uomo spara a caso contro diverse auto e uccide un bimbo di 8 anni

Ancora spari in una città americana, ancora morti per armi da fuoco. A Florence, in South Carolina, un uomo ha esploso diversi colpi in modo casuale contro varie auto di passaggio raggiungendone una con dentro una famiglia composta da due genitori e il figlio di 8 anni.

Il bambino, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco ed è rimasto ucciso; il padre, che si trovava alla guida del veicolo, è rimasto ferito a una gamba ma non è in pericolo di vita. Illesa la madre. I tre arrivavano dal New Hampshire per trascorrere un periodo di vacanza.

Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva CNN, l'episodio risale al 28 maggio scorso. Il responsabile degli spari è un uomo del posto ed è stato accusato formalmente di omicidio.