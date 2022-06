Usa: Yellen, recessione improbabile ma il rischio c'è

Una recessione negli Stati Uniti è improbabile ma il rischio c'è, secondo Janet Yellen, segretario al Tesoro americano. "C'è il rischio di recessione", ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze di Joe Biden in un evento ospitato dal New York Times, mentre aumentano i timori sulle misure di politica monetaria necessarie per rallentare

l'inflazione. Ma alla domanda "è probabile?", ha risposto "non credo".

Lo spettro della recessione in Usa preoccupa i mercati da tempo, soprattutto dopo l'inasprimento delle condizioni di credito da parte della Fed. Tuttavia, "nessun elemento indica che si sta preparando una recessione", ha stimato Janet Yellen, giudicando possibile un "atterraggio morbido", vale a dire per rallentare l'inflazione senza far precipitare l'economia in recessione o gravare troppo sull'occupazione.

Il segretario al Tesoro è stato anche interrogato sul rapper americano Cardi B, che domenica si è chiesto su Twitter quando sarebbe stato annunciato il crollo dell'economia in recessione. "Non ho molto tempo per lei, ma la conosco", ha risposto il ministro.