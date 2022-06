Ecdc: 202 nuovi casi di vaiolo delle scimmie nell'Ue. Oms: alto rischio trasmissione in estate

Aumentano i casi di vaiolo delle scimmie in Europa. Dall'ultimo aggiornamento del 25 maggio sono stati confermati 202 casi di vaiolo delle scimmie negli stati membri dell'Ue, compresi Spagna (69), Portogallo (59), Paesi Bassi (20), Germania (16), Francia (12), Italia (9), Belgio (6), Repubblica Ceca (4), Irlanda (2), Svezia (2), Finlandia (1), Malta (1) e Slovenia (1); 136 casi confermati sono stati segnalati al di fuori dell'Ue. Dall'inizio dell'epidemia sono stati confermati 321 casi nell'Ue e 557 nel resto del mondo.

Lo riporta l'ultimo bollettino dell'European Centre for Disease Prevention and Control.

Secondo l'Oms la trasmissione "rapida e amplificata" del vaiolo delle scimmie "si è verificata nel contesto della recente revoca delle restrizioni pandemiche ai viaggi e agli eventi internazionali. Il potenziale di ulteriore trasmissione in Europa e altrove durante l'estate è elevato". L'allerta arriva da Hans Henri P. Kluge, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità per la regione europea. Il virus, avverte l'Oms, "si è già diffuso sullo sfondo di diversi raduni di massa. Nei prossimi mesi, molte delle decine di festival e grandi feste in programma forniscono ulteriori contesti in cui potrebbe verificarsi un'amplificazione".

In Italia gli esperti fanno il punto sull'infezione prendendo spunto dalla situazione britannica. Il vaiolo delle scimmie "si trasmette soprattutto durante contatti stretti, quindi anche il rapporto sessuale con lo scambio di fluidi biologici, è chiaro quindi che raccomandare come sta facendo il Regno Unito un'attenzione particolare alle precauzioni è una giusta strategia. Ricordo però che questa è una malattia lieve e dai dati che abbiamo sono davvero poche le ospedalizzazioni".

Sottolinea Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie infettive all'Università Sapienza di Roma. "È chiaro che i contatti di un caso di vaiolo delle scimmie devono fare una sorveglianza ed un isolamento, non una quarantena, per almeno 21 giorni", ricorda Mastroianni che alla domanda se sconsiglierebbe oggi un viaggio nei paesi con più casi risponde: "Assolutamente no, si può andare in quei paesi tranquillamente".