Varese: i funerali di Carol Maltesi. I genitori, "Abbiamo perso il nostro angelo"

I funerali si sono svolti nell'abbazia di Sesto Calende, in provincia di Varese, la cittadina dove Carol era cresciuta con mamma Lilli e papà Fabio, che poi si era trasferito in Olanda.

"Ci sono tanti modi di odiare, si odia con l'indifferenza, si odia con il giudizio, si odia con la mancanza di perdono". Con queste parole Don Luca Corbetta ha iniziato l'omelia per celebrare il funerale di Carol Maltesi, 25 anni, uccisa e fatta a pezzi nel gennaio scorso a Rescaldina (Milano) dal reo confesso vicino di casa Davide Fontana , 43 anni, che ne ha poi gettato i resti in un dirupo.

La Chiesa gremita, in molti hanno voluto dire addio a Carol. Tanti gli amici delle scuole che hanno reso omaggio al feretro racchiuso in una bara di colore chiaro. "Carol voleva vedere il mondo, viaggiare, sognava di diventare una hostess proprio per questo" hanno ricordato alcuni di loro.

Tra i parenti commossi, anche Elena e Federica, le cugine di Carol Maltesi, che durante la celebrazione del funerale hanno letto una toccante lettera a lei indirizzata: “E' veramente difficile trovare le parole per descrivere il vuoto che hai lasciato nei nostri cuori. Eri una mamma meravigliosa, amorevole con il tuo bambino, attenta a seguirlo passo dopo passo", ha letto una delle cugine, riferendosi all'amore che la vittima aveva per il figlio di 6 anni, nato da una relazione finita, e per il quale voleva andare a vivere a Verona, dove il padre si era trasferito per lavoro.

"Una figlia estremamente forte, che si prendeva cura della sua mamma", hanno aggiunto le cugine ricordando così che la madre di Carol é malata da tempo. "Adesso in cielo c'è un angelo in più - hanno concluso -. Veglia sempre su di noi. Il tuo ricordo vivrà per sempre".