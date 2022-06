Ucciso in una rissa con una coltellata al petto: 24 arresti nel Milanese

Dimitry Simone Stucchi non fu vittima casuale della rissa tra le due bande che si fronteggiarono il 29 settembre 2021 a Pessano con Bornago, vicino Milano. La sua morte fu un omicidio nato da un regolamento di conti per un giro di spaccio di droga. Sono elementi che stanno uscendo questa mattina mentre i Carabinieri nelle province di Milano e Monza Brianza e del comando provinciale di Milano hanno eseguito 24 arresti per l'omicidio del 21enne ucciso con una pugnalata al cuore.

I responsabili sarebbero due fratelli - che all’epoca avevano 15 e 17 anni, che avrebbero agito con "ferocia", tanto che si legge nell’ordinanza del gip del Tribunale dei Minori, "non soddisfatti dell'accoltellamento", quando il giovane non riusciva più a "scappare" ed era "inerte" sul marciapiede, hanno continuato a colpirlo con "calci" insieme con altri ragazzi.

Nell'ordinanza viene contestato il concorso nell'omicidio ai due fratelli e ad altri due minori. Per gli altri arrestati le accuse a vario titolo sono concorso in omicidio, rissa aggravata, lesioni personali, detenzione illecita di droga, tentata estorsione in concorso e porto di armi.