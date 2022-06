Viola le restrizioni degli arresti domiciliari, torna in carcere il boss Giuseppe Guttadauro

Avrebbe parlato con persone che non abitavano con lui, usando apparecchi che considerava non intercettabili. Per la violazione degli obblighi degli arresti domiciliari al boss Giuseppe Guttadauro, 70 anni, si aprono le porte del carcere. Le violazioni sarebbero emerse da indagine dai Carabinieri del Ros.

Una figura di spicco quella di Giuseppe Guttadauro, chiamato "il dottore", perché era stato primario dell'ospedale Civico di Palermo, esponente di spicco di Cosa nostra, e coinvolto in passato nell'inchiesta sulle talpe alla Dda in cui fu indagato l'ex presidente della Regione Totò Cuffaro.

Il 12 febbraio scorso le indagini del Ros, Guttadauro era stato messo ai domiciliari con l’accusa di fare parte della famiglia di Roccella. Tra i destinatari di quell'ordinanza, anche il figlio, Mario Carlo.

I domiciliari erano stati concessi per l'età e per l'assenza di eccezionali ragioni cautelari. Ragioni violate dal boss tanto da far chiedere e ottenere dalla procura, la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere.