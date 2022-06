Un centinaio di tifosi ha accolto Romelu Lukaku fuori dalla sede del Coni a Milano, dove l'attaccante belga sta svolgendo le visite mediche per l'idoneità sportiva, prima della firma sul contratto che certificherà il suo ritorno all'Inter.

Tanto l'entusiasmo da parte della tifoseria nerazzurra, che già da ieri sera era in attesa di accogliere Lukaku: non sono mancati così i cori dedicati al centravanti al suo arrivo, in macchina, nella sede milanese del Coni.