Dopo i problemi legati agli attacchi hacker ai sistemi del Forum di San Pietroburgo, è iniziato il discorso del presidente russo Vladimir Putin alla sessione plenaria.

"Nulla sarà come prima" ma "nulla è eterno". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin alla plenaria del forum di San Pietroburgo. "I nostri partner in Occidente minano intenzionalmente le fondazioni internazionali in nome delle loro illusioni geopolitiche", ha detto. "Si gioca solo in una parte del campo" ma a queste condizioni il "mondo è instabile" e “’Europa va verso un’ ondata di radicalismo e cambio di èlite”.

"Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo". Una volta "dichiarata vittoria nella Guerra fredda", gli Stati Uniti hanno dichiarato "sacri" i loro interessi.

Le sanzioni contro la Russia "sono folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare l'economia della Federazione russa ma non hanno funzionato". "Le oscure previsioni relative all'economia russa, tenute all'inizio della primavera, non sono corrette". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin

E ha affermato che “l’inflazione nella UE è di oltre il 20% e che l’Europa perderà oltre 400 bilioni di dollari per le sanzioni contro la Russia e che questo aumenterà le diseguaglianze sociali”.

Per il capo del Cremlino, la comunità europea sta "perdendo in competitività a causa delle sanzioni contro la Federazione Russa" e subirà "negli anni a seguire un rallentamento della crescita economica". È però, a suo dire, un dato di fatto che "La Ue ha finalmente perso la sua sovranità politica"

Ha anche affermato che “ il trend negativo dell’economia globale non è legato all’operazione speciale in Ucraina” .