Vladimir Putin sulle armi americane agli ucraini: "Le schiacciamo come noci"

Le armi americane all'Ucraina? " Stiamo schiacciando come noci i loro sistemi di difesa aerea. Ne abbiamo distrutti decine". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin commentando le nuove consegne di armi statunitensi a Kiev, che includono i sistemi a lungo raggio HIMARS . E ha continuato: "I loro sistemi di difesa aerea stanno andando in pezzi".

E il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Medvedev, torna a criticare le sanzioni “illegittime” contro i familiari dei politici russi, paragonandole ai metodi mafiosi e citando `Ndrangheta e Cosa Nostra. «Sono doppiamente illegali - dice -. Non solo statisti o deputati ma anche le famiglie, che non sono in alcun modo in grado di influenzare i loro parenti, sarebbero responsabili delle mitiche violazioni inventate da loro». Medvedev aggiunge quindi con sarcasmo che l'Occidente potrebbe abbracciare “anche altre regole familiari progressiste: per esempio, ci sono molte cose utili nei modi della `Ndrangheta e di Cosa Nostra italiane”.