Voto in Francia: affluenza in calo, alle 12 ha votato solo al 18,43%

I francesi hanno cominciato a votare alle 8 per le legislative che rinnoveranno il Parlamento: il presidente rieletto Emmanuel Macron è in cerca di una nuova maggioranza . A meno di due mesi dalle presidenziali i francesi tornano al voto per eleggere i 577 deputati della nuova Assemblea nazionale. Si tratta di una tornata molto importante per Macron: visto che l'Assemblea nazionale è la Camera del Parlamento francese che ha sempre l'ultima parola rispetto al Senato, l'applicazione dell'agenda presidenziale si complicherebbe se la coalizione del presidente, Ensemble , non dovesse ottenere la maggioranza assoluta, ossia minimo 289 seggi. In gran parte dei Territori d'oltremare la votazione è iniziata già sabato mentre i residenti all'estero hanno votato il 4 e 5 giugno. I seggi chiuderanno alle 18 (un'ora prima rispetto alle presidenziali) ad eccezione delle grandi città in cui si potrà votare fino alle 20.

I blocchi e l’esito del voto

I risultati di questo primo turno - i ballottaggi sono in programma domenica prossima - saranno resi noti alle 20, ma il complicato gioco del secondo turno, fra duelli e "triangolari" non facilita le previsioni sull'esito finale del voto. Con Marine Le Pen che punta a salire dagli 8 deputati attuali a una trentina, a temere di più l'astensione sembra essere la coalizione di sinistra, che domenica prossima, per cercare di insidiare i macronisti dovrà puntare sulla mobilitazione di chi non andrà alle urne oggi. Chi non risulterà eletto direttamente stasera, con la maggioranza assoluta nel proprio seggio, per accedere al ballottaggio o dovrà essere arrivato al secondo posto, oppure aver superato il 12,5% dei voti degli elettori iscritti. In questo caso, scatterà la "triangolare" al ballottaggio. Se Emmanuel Macron non otterrà la maggioranza assoluta – che aveva largamente insieme ai centristi del MoDem nel primo mandato, con 341 deputati - dovrà scendere a patti con gli altri partiti per far passare le sue riforme, in particolare quella molto controversa che farà aumentare gradualmente nel tempo l'età pensionabile, fino a 65 anni. Di segno opposto il progetto di Mélenchon, che vuole scendere dagli attuali 62 anni a 60.

Il Paese arriva al voto estremamente diviso. Nel 2017 per la prima volta si è assistito al superamento dello scontro bipolare tra destra e sinistra con questo voto su stabilizza la divisione in tre blocchi: quello centrale, costituito dalla maggioranza presidenziale riunita sotto l'etichetta Ensemble, poi la sinistra, riunita nella Nuova unione popolare ecologica e sociale, e quindi l'estrema destra divisa ma con il Rassemblement national di Marine Le Pen a fare da guida.

Ma c'è un quarto blocco, il più determinante a livello di numeri, quello degli astenuti, che potrebbe essere secondo le ultime stime fino al 56% degli aventi diritto. Dentro Ensemble il ruolo del leone spetta alla Republique en Marche di Emmanuel Macron, diventata Renaissance. All'interno della Nupes sono invece Jean-Luc Melenchon e la sua France Insoumise a esercitare un peso importante rispetto agli alleati ecologisti, socialisti e comunisti.

Dalle mappe realizzate dai media locali, si nota come i rapporti di forza interni alla coalizione di sinistra si riflettono sulla distribuzione geografica delle candidature. Lfi (La France Insoumise) ad esempio, ha cercato di consolidare il suo insediamento nelle circoscrizioni che alle presidenziali hanno votato in massa per Melenchon, presentando candidati nella maggior parte delle circoscrizioni del Nord e a Parigi.

I Verdi hanno cercato invece di mettere a frutto i risultati delle elezioni municipali del 2020, investendo le proprie figure nelle zone delle grandi metropoli dove hanno un elettorato importante, come a Parigi, nel Rodano, in Isère e in Gironda. Più omogeneità, invece, per Ensemble nella divisione delle candidature, ad eccezione dell'Ile de France, dove il partito presidenziale si è accaparrato la maggior parte delle investiture. In particolare, a Parigi 16 dei 18 deputati in corsa per Ensemble appartengono a Lrem (La Repubblique en Marche).