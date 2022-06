Wall Street rimbalza, lieve rialzo per Piazza Affari

Giornata di deciso rimbalzo a Wall Street: l'indice Dow Jones sale del 1,7%, ma soprattutto a recuperar è il Nasdaq, +2,75%. Un movimento che segue la chiusura di lunedì 20 giugno delle borse statunitensi per festività e soprattutto il calo per undici settimane nelle ultime 12, che ha riportato l'indice dei titoli tecnologici sui livelli del novembre 2020.

Giornata positiva anche in Europa: a Milano l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,39%. Nel resto d'Europa Londra +0,42%, Francoforte +0,20%. A Piazza Affari è stato in evidenza soprattutto il settore tecnologico e, tra i singoli titoli del Ftse Mib, quello di Leonardo, +3,51%. In ribasso invece soprattutto le utilities e il settore energia: Italgas -3%, Terna -2,59%, A2A -2,33%, Hera -1,67%; il calo maggiore è stato Recordati, -3,40%.

Lo spread Btp/Bund continua a tenere, dopo i picchi della scorsa settimana, rimanendo a quota 202 punti base.

Sul fronte energia, nuova salita del prezzo del gas: ad Amsterdam è scambiato a quota 126,2 euro al megawattora, +4,6% rispetto a ieri.