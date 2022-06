Washington, presidente commissione d'inchiesta: "la democrazia è in pericolo"

Dopo mesi di pausa dei lavori, si riunisce di nuovo la “Commissione 6 gennaio” della Camera Usa per un'audizione in cui promette di mostrare materiale video "finora mai visto" sull'assalto al Congresso. In apertura Benny Thompson, presidente della commissione: "Gli americani meritano una risposta: il 6 gennaio e le bugie che hanno portato all'insurrezione hanno messo due secoli e mezzo di democrazia a rischio ". Secondo Thompson il complotto "all'origine dell'assalto non è finito". "Non vi parlo come democratico o repubblicano, perché la costituzione protegge tutti", aggiunge Thompson.

"La cospirazione per contrastare la volontà popolare non è finita", ha spiegato nella sua introduzione in apertura dell'udienza pubblica: "Ci sono persone in questo paese che hanno sete di potere ma non hanno amore o rispetto per ciò che rende grande l'America: devozione alla Costituzione, fedeltà allo stato di diritto, il nostro viaggio condiviso per costruire un'Unione più perfetta", ha aggiunto il rappresentante dei Democratici.