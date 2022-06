Wimbledon: Lorenzo Sonego vola al terzo turno. Lo aspetta il vincente dell'incontro Nadal/Berankis

Lorenzo Sonego avanza al terzo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club a Londra. L'azzurro, numero 54 del mondo e 27 del seeding, supera il francese Hugo Gaston, numero 66 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4, 6-4 in due ore e 32 minuti. Ora Sonego attende il vincente del match tra lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del seeding, e il lituano Ricardas Berankis.

Il primo set è stato il più combattuto dove il francese ha faticato con la prima di servizio ed è durato 1 ora e 8 minuti. Il secondo e il terzo hanno visto il controllo totale della partita da parte di Sonego che ha chiuso il match con il 77% di punti vinti con la prima e solo il 29% di punti concessi al servizio.

Durante il secondo set il punto più bello del torneo con una stradinaria veronica dell'azzurro a conclusione di uno scambio combattuto e dove il francesce ha tentato di tutto per chiudere.

Intanto si registra il terzo caso di Covid, positivo lo spagnolo Bautista-Agut.