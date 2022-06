Usa e alleati studiano un tetto al prezzo del petrolio russo

Gli Stati Uniti stanno lavorando con il Canada e gli alleati a livello globale per limitare ulteriormente le entrate energetiche di Mosca, imponendo un tetto massimo al prezzo del petrolio russo senza causare effetti di spillover ai Paesi a basso reddito. Lo ha affermato il segretario al Tesoro, Janet Yellen.

"Stiamo parlando di limiti di prezzo o di un'eccezione sui prezzi che rafforzerebbe le restrizioni energetiche proposte da Europa, Stati Uniti, Regno Unito e altri, che spingerebbero verso il basso il prezzo del petrolio russo per deprimere le entrate di Putin, consentendo al contempo una maggiore fornitura di petrolio sul mercato globale", ha detto Yellen da Toronto, in un punto stampa congiunto con il ministro delle Finanze canadese, Chrystia Freeland.

"Riteniamo che un'eccezione di prezzo sia anche un modo importante per prevenire effetti di ricaduta sul basso reddito nei paesi in via di sviluppo che stanno lottando con i costi elevati di cibo ed energia", ha aggiunto