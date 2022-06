Zelensky visita il fronte di Mykolaiv: "Non smettiamo di lavorare per la vittoria"

l presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è andato in visita a Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale. Lo ha fatto sapere lui stesso su Telegram, ripreso dai media ucraini. Zelensky si è recato nella città, si legge su Telegram, per discutere "le minacce provenienti dalla terra e dal mare" dalla Russia, nonché "lo stato dell'economia, del ripristino dell'approvvigionamento idrico, della situazione dell'agricoltura". La città di Mykolaiv, sul Mar Nero, venerdì è stata colpita da un bombardamento in cui due persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite. Agli inizi di marzo le forze russe avevano raggiunto la periferia della città, prima di essere respinte indietro. La città attualmente è regolarmente presa di mira da artiglieria e missili russi.

L'ufficio di presidenza ucraino ha sottolineato l'importanza strategica del territorio, che confina con la regione di Kherson occupata dalla Russia. "La regione di Mykolaiv è una testa di ponte per la liberazione della regione di Kherson, che è un obiettivo per ognuno di noi", ha detto il capo di stato maggiore Andriy Yermak su Telegram.

Il presidente ha fatto un giro nelle zone della città più danneggiate dalla guerra e dopo aver incontrato i funzionari locali, è andato dalle truppe al fronte. "Non smettiamo di lavorare per la vittoria. È importante che siate vivi. Finché sarete vivi c'è un forte muro ucraino che protegge il nostro Paese", ha detto il presidente ucraino ai soldati nella regione di Odessa. "Voglio dirvi grazie da parte del popolo ucraino, dal nostro Stato per l'ottimo lavoro che state facendo, per il vostro servizio impeccabile", ha aggiunto Zelensky che si è intrattenuto a lungo con i militari insieme ai quali si è fatto scattare più foto.