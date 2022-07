Bloccati sul Cervino per il maltempo, in salvo dopo 15 ore a 4000 metri

Due alpinisti polacchi bloccati per oltre 15 ore a quota 4.000 metri sul versante italiano del Cervino sono stati tratti in salvo dal Soccorso alpino valdostano (Sav). Si tratta di due uomini di 43 e 34 anni. Portati in ospedale ad Aosta, sono in stato di lieve ipotermia e le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.

L'allarme è scattato verso le 14 di venerdì, quando i due hanno riferito alla centrale unica del soccorso di trovarsi sul Pic Tyndall e di non essere più in grado di proseguire. Il maltempo ha impedito all'elicottero di avvicinarsi e anche l'invio di squadre a terra non è stato possibile vista la "totale assenza delle condizioni di sicurezza indispensabili per garantire l'incolumità dei soccorritori e la riuscita dell'intervento", ha dichiarato il Sav.

La via normale italiana al Cervino è infatti una delle salite dove, dal 20 luglio scorso, le guide alpine hanno deciso in via preventiva di non accompagnare più i loro clienti a causa dei possibili crolli di pietre legati alla siccità. Alle 19 l'elicottero si è alzato in volo ma non è riuscito ad avvicinarsi abbastanza. Un secondo tentativo è stato messo in atto alle 21, contemporaneamente all'elisoccorso svizzero, ma a causa del maltempo anche in questo caso la missione non è riuscita. Solo stamane alle 5.30 l'elicottero dei soccorritori valdostani ha potuto raggiungere i due alpinisti e portarli a valle.