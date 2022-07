11 luglio 1982 "Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo!"

Zoff, Gentile, Cabrini; Oriali, Collovati, Scirea; Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni, Graziani; quasi una filastrocca.

La prima partita ai mondiali dell’82 l’Italia la gioca a Vigo. La nazionale è guidata da Enzo Bearzot che non è amato da tifosi e stampa. È un momento difficile per la selezione. I mondiali del 1978 in Argentina non erano andati male, ma da allora c’era stato un brutto Campionato Europeo e lo “scandalo scommesse” che aveva coinvolto molte squadre e giocatori. Uno dei giocatori che ha subito due anni di squalifica è proprio quel Paolo Rossi che, nel 1982, disputa solo le ultime tre partite di campionato con la Juventus. Nonostante lo scarso numero di gare giocate, il CT Enzo Bearzot lo inserisce lo stesso nella lista dei convocati per il campionato del mondo 1982, risultando a posteriori decisivo per la conquista del terzo titolo mondiale italiano.

Il mondiale prevede che le prime due fasi siano gironi a eliminazione. Il girone dell’Italia sulla carta non è difficile, Perù, Camerun, e Polonia. A Vigo la Nazionale incontra proprio quest’ultima e ne esce con un pareggio a reti inviolate. Pareggia anche con le altre due squadre, sempre per 1-1. Una prestazione deludente e l’Italia accede al girone successivo solo per la differenza reti a scapito del Camerun.

I rapporti con la stampa si fanno sempre più aspri e la squadra decide di chiudersi in silenzio stampa, una cosa mai successa prima.