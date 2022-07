A caccia di asteroidi al crepuscolo

A partire dai più distanti ci sono gli Amor, che si avvicinano alla Terra ma non attraversano l'orbita terrestre. Gli Apollo attraversano l'orbita terrestre ma hanno semiassi maggiori di quelli della Terra. Gli Atiras hanno orbite completamente interne alla Terra e i Vatiras, orbite completamente interne a Venere. L'asteroide 'Ayló'chaxnim è il primo tipo di Vatira osservato. In linea di principio, è possibile che ci siano asteroidi che esistono solo all'interno dell'orbita di Mercurio (i Vulcanoidi) ma non sono stati ancora osservati.

I telescopi crepuscolari sono utili per scrutare i NEO (Near Earth Objects) e classificare asteroidi particolari, come gli Atiras, che ruotano attorno alla Terra, i Vatiras, che orbitano attorno a Venere e i Vulcanoidi, oggetti ipotetici che si pensa ruotino attorno a Mercurio, ma non sono mai stati osservati finora.

Il gruppo di ricerca sottolinea che queste recenti scoperte e le continue indagini telescopiche nel Sistema solare potrebbero rivelarsi fondamentali per comprendere meglio alcune classi di asteroidi, la loro formazione e il loro tracciamento.