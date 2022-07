A fuoco una palazzina nel Cesenate, portate in salvo 6 persone. Inagibili 8 appartamenti

Incendio, nella notte, in una palazzina a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate. Poco dopo le 3 le squadre del distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenute in via Portella della Ginestra per spegnere le fiamme che hanno avvolto l'edificio evacuando la struttura composta da 16 abitazioni e portando in salvo 6 persone. Per 3 persone residenti nel palazzo sono state necessarie le cure mediche da parte del personale del 118 di Romagna Soccorso. Alla luce dei danni strutturali e da fumo determinati dall'incendio sono stati dichiarati inagibili otto appartamenti.

Sempre ieri sera, a Cesena, i Vigili del Fuoco sono intervenuti, intorno alle 21, in via Monte alla Massa per l'incendio di vegetazione. Le squadre hanno operato per evitare che le fiamme, che hanno coinvolto un appezzamento di 1,5 ettari, raggiungessero diverse abitazioni presenti nella zona.