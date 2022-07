A Lampedusa un'altra notte di sbarchi. Arrivate oltre mille persone nelle ultime 24 ore

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, dove nella notte sono approdati altri 147 migranti. I primi 26, tra cui 10 donne e un minore, sono stati rintracciati dagli uomini della Capitaneria di porto a circa 18 miglia dall'isola su un barchino lasciato alla deriva.

Intorno all'una dalla motovedetta della Guardia di finanza sono sbarcati in 54, tutti uomini, intercettati a circa 5 miglia dalle coste. Poco dopo a raggiungere la più grande delle Pelagie sono stati in 67, tra cui 5 donne e 2 minori. Il barcone su cui viaggiavano è stato sequestrato dalle Fiamme gialle. Per tutti, dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove dopo i circa mille arrivati ieri le presenze hanno raggiunto quota 2mila a fronte di 350 posti disponibili.

Ieri sul traghetto Pietro Novelli, affittato dal Viminale per alleggerire la pressione sul centro, sono stati imbarcati in 350.