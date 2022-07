A Tokyo i funerali di Shinzo Abe in forma privata, in migliaia per l’ultimo omaggio

Il funerale di Shinzo Abe, l'ex primo ministro giapponese assassinato venerdì scorso, è iniziato oggi a Tokyo, presso il tempio buddista Zojoji, dove nella notte c'è stata una veglia funebre alla quale hanno preso parte migliaia di persone.

Abe, 67 anni, è stato ucciso da un fucile di fabbricazione domestica mentre teneva un discorso elettorale nella città di Nara, due giorni prima delle elezioni per il rinnovo della Camera alta del Parlamento, in cui il suo partito ha cementato il suo potere domenica scorsa.

Il sospettato del crimine, Tetsuya Yamagami, 41 anni, arrestato subito dopo il delitto, ha confessato alla polizia di averlo aggredito perché credeva che Abe fosse legato a un'organizzazione religiosa che avrebbe danneggiato la sua famiglia. Satoshi Ninoyu, presidente della Commissione nazionale di pubblica sicurezza, ha promesso un'analisi approfondita di possibili falle nella sicurezza, ammesse dalla stessa polizia locale.

Il funerale vero e proprio si tiene in forma privata, alla presenza della moglie Akie e degli altri parenti stretti del defunto. Sono ammessi anche il primo ministro Kishida, il segretario generale del Partito liberaldemocratico Toshimitsu Motegi e i leader della fazione interna del partito che faceva riferimento ad Abe.

L'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako, secondo quanto ha riferito l'Agenzia per la Casa imperiale, hanno inviato fiori e un ciambellano per bruciare incenso al tempio Zojoji. La coppia imperiale, secondo l'Agenzia per la Casa imperiale, si sente profondamente dispiaciuta per la morte di Abe e preoccupata per la famiglia del defunto.

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha compiuto una visita non programmata a Tokyo per rendere omaggio ad Abe, definendolo "un uomo di visione". Secondo la stampa locale, anche il vicepresidente taiwanese, William Lai, ha fatto una visita a sorpresa a Tokyo. La sua presenza potrebbe irritare Pechino, anche se il ministro degli Esteri, Yoshimasa Hayashi, ha assicurato che il leader taiwanese è arrivato a titolo personale.

Dopo la cerimonia privata, la salma verrà caricata su un'auto che effettuerà un percorso per le strade di Tokyo, passando davanti alla sede del Partito liberaldemocratico, alla residenza del primo ministro (Kantei) e alla Dieta (il parlamento nipponico), che sono stati per decenni palcoscenico dell'attività politica di Abe.

L'ex primo ministro è stato oggi insignito, post mortem, del Collare del Supremo Ordine del Crisantemo, la più alta onorificenza giapponese, che finora era stata accordata solo ad altri tre ex primi ministri: Shigeru Yoshida, Eisaku Sato e Yasuhiro Nakasone.

Inoltre, ad Abe è stato assegnato anche il Primo rango inferiore di Corte, cioè un grado di nobiltà. Abe da primo ministro ha gestito la vicenda dell'abdicazione dell'imperatore Akihito a favore di Naruhito nel 2019. Il Collare del Supremo Ordine del Crisantemo è fatto di oro puro e viene accordato dall'Imperatore. È stato assegnato anche a diversi capi di stato stranieri in visita nel paese in passato.

Oltre al funerale a Tokyo, ci saranno altre cerimonie in memoria sempre nella capitale e nella prefettura di Yamaguchi, in Giappone occidentale, dove Abe aveva la sua base elettorale. Anche l'ex presidente Usa Donald Trump avrebbe chiesto di prendere parte al funerale. In ogni caso lo stesso ex inquilino della Casa Bianca ha ricordato ieri al sito conservatore Breitbart che Abe è stato il primo leader straniero a incontrarlo come presidente e ha detto di star discutendo con la famiglia dell'ex premier sull'eventuale visita.

Il governo giapponese ha annunciato che oggi le bandiere del Sol levante saranno poste a mezz'asta presso il Kantei, la residenza del primo ministro.