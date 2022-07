A Istanbul la firma che sblocca l'esportazione del grano dal Mar Nero

Il grano fermo nelle navi sul Mar Nero potrà riprendere il suo cammino per sfamare il mondo. Un accordo sui corridoi per il grano tra Ucraina e Russia sarà firmato oggi a Istanbul consentendo uno stop alla crisi alimentare globale causata dalla guerra in Ucraina. Sarà la stessa Kiev a garantire la sicurezza dei corridoi da Odessa e da altri due porti sotto il suo controllo. Kiev firma per prima, Mosca arriverà nel pomeriggio.

L'accordo consentirà al paese vittima dei russi di riprendere le spedizioni di grano dal mar Nero verso i mercati mondiali di cui è tra i primi paesi esportatori al mondo e contestualmente consentire alla Russia di esportare grano e fertilizzanti. Il patto pone fine allo stallo che ha minacciato la sicurezza alimentare mondiale per mesi, e potrebbe essere visto come un primo segnale di distensione in vista di una fine del conflitto. Responsabile della mediazione è il presidente turco Erogan turco Recep Tayyip Erdogan, che incassa così un primo successo. A sovraintendere ci sono le Nazioni Unite, a fare da cornice alla cerimonia della firma il sontuoso palazzo Dolmabache. Con il presidente turco e il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ci sono il ministro della difesa russo Shoigu, il suo omologo turco Hulusi Akar e il ministro ucraino delle infrastrutture Alexander Kubrakov.

Il patto prevede l'istituzione di un centro di controllo proprio nella città del Bosforo, composto da funzionari delle Nazioni Unite, turchi, russi e ucraini, che gestiranno e coordineranno le esportazioni di grano. Le navi saranno ispezionate per assicurarsi che trasportino cereali e fertilizzanti e non armi. Secondo indiscrezioni l'intesa non prevede scorte militari per le navi del grano.

Gli Stati Uniti plaudono all'intesa tra i paesi belligeranti, lo ha fatto sapere il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price e anche il Cremlino, tramite la Tass, ritiene che la firma del contratto con l'Ucraina sia “importante” per sbloccare la crisi alimentare. Almeno 25 milioni le tonnellate di grano che arriveranno sui mercati globali. "In una prima fase, si prevede che grazie all'accordo che sarà firmato oggi le navi con prodotti alimentari che erano bloccate nei porti ucraini saranno sbloccate. Sono circa 80. Secondo i nostri calcoli, questo aiuterà a consegnare circa 25 milioni di tonnellate di grano ai mercati globali nelle prossime settimane", ha detto la fonte. La fonte ha sottolineato che "tra le componenti più importanti dell'intesa ci sono le garanzie di sicurezza per le navi da carico secco, in modo che possano lasciare i porti ucraini senza ostacoli".



La soluzione tra Ucraina e Russia sul grano da frutti anche sui mercati con il prezzo del cereale subito in calo ai livelli precedenti la guerra: il grano tenero viene scambiato a 784,5 dollari per ogni singola unità contrattuale da 5mila staia (-2,64%), come lo scorso 16 febbraio, una settimana prima dell'attacco di Mosca a Kiev. Analoga la dinamica del grano duro (-2,32% a 841,25 dollari per 5mila staia), poco sotto la chiusura dello scorso 18 febbario.