Acquaprofonda: opera lirica di Giancarlo De Cataldo, musiche di Giovanni Sollima - il video

Una “Civic Opera “ , all’interno della piattaforma Opera Education del Teatro Sociale di Como – AsLiCo, che ha debuttato lo scorso dicembre a Roma per poi proseguire la Tournée della stagione teatrale 2021/22, in diversi teatri italiani e che approda a Messina al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro .

Sensibilizzare sul tema dell’ambiente attraverso un’opera di lirica contemporanea , realizzata dal Teatro Sociale-AsLiCo di Como in coproduzione col Teatro dell’Opera di Roma, con musiche originali di Giovanni Sollima, e con il libretto di Giancarlo De Cataldo.

L’appuntamento messinese è inserito nelle attività “Di Bellezza si Vive”, un progetto di contrasto alla povertà educativa che coinvolge, lungo l’arco di 4 anni, 1300 minori tra gli 0 e i 17 anni in diversi contesti italiani, un percorso di ricerca-azione sperimentale grazie ad attività centrate sull’esperienza estetica. Un progetto selezionato. nell’ambito del Bando “UN PASSO IN AVANTI”. dall’impresa sociale Con I Bambini e giudicato tra i diciotto progetti nazionali più innovativi nella lotta alla povertà educativa dei minori e, del quale Fondazione Horcynus Orca è partner così come la Fondazione di Comunità di Messina ente co-finanziatore.

Lo spettacolo teatrale, in particolare, educa gli spettatori di tutte le età all’attenzione, al rispetto ed alla sostenibilità ambientale ad iniziare dall’ambiente marino e, al tempo stesso, avvicina le giovani generazioni all’ascolto della musica lirica, rivisitata in chiave contemporanea. I linguaggi dell’opera melodica si mescolano al digitale e alla gamification – un sistema mutuato dal mondo dei game per veicolare messaggi di vario tipo, a seconda delle esigenze, e di indurre a comportamenti attivi da parte dell’utenza.