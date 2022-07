Addio a Paul Sorvino: sullo schermo fu gangster e poliziotto

È morto a 83 anni in Indiana per cause naturali l'attore statunitense Paul Sorvino, celebre per ruoli come quello del mafioso Paulie Cicero in 'Quei Bravi Ragazzi' e del sergente Phil Cerreta in 'Law & Order'. Lo fa sapere la moglie, Dee Dee Sorvino. In oltre cinquant'anni di carriera, Sorvino, nato a Brooklyn nel 1939 da padre napoletano e madre di origini molisane, ha interpretato spesso il ruolo del poliziotto o del gangster italoamericano.