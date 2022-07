Alabama, medaglia a 102enne, veterana della seconda guerra mondiale. La lotta contro la segregazione

Romay Davis, veterana della seconda guerra mondiale di 102 anni, verrà premiata per il suo servizio nell'unità militare tutta composta da afroamericani , che recapitava la posta accumulata nei magazzini ed indirizzata alle truppe statunitensi di stanza in Europa, durante la guerra: riceverà il riconoscimento nella sua casa di Montgomery, in Alabama, martedì. L'onorificenza segue la decisione del presidente Biden di firmare un disegno di legge che autorizza la Medaglia d'oro del Congresso per la sua unità, il 6888mo battaglione.

Nel febbraio del 1945 dovettero confrontarsi non solo con montagne di posta non consegnata, ma anche affrontare anche - così nei loro racconti - con razzismo ed episodi di sessismo: gli fu stato negato l'ingresso in un club ed in un hotel della Croce Rossa americana. Le soldatesse di colore del 6888imo battaglione, servirono 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in turni, sviluppando un sistema di tracciabilità inedito, che elaborava circa 65.000 lettere per turno, dimezzando in breve tempo l'arretrato di posta non consegnata ai soldati impegnati sul fronte: 'Un mese dopo la fine della guerra in Europa, nel giugno del 1945, il gruppo salpò per la Francia per iniziare a lavorare su ulteriori pile di posta rimaste lì - così la Davis in una recente intervista - ricevendo dai francesi liberati, un trattamento migliore di quello che avrebbero avuto sotto i regimi razzisti a casa: siamo stati festeggiati durante una parata della vittoria a Rouen, ed invitati a cena in case private", concluse la veterana.