All'asta le prime rarissime edizioni di Harry Potter, autografate da J.K. Rowling

A Londra mercoledì 13 luglio andrà all'asta una serie completa di prime edizioni dei libri della saga di Harry Potter, ognuna con la firma o la dedica dall'autrice, la scrittrice scozzese J.K. Rowling.

La stima per la vendita all'incanto è di 100.000-150.000 sterline, ovvero 120.000-180.000 euro. La collezione è stata offerta da una delle più belle librerie del mondo, Livraria Lello di Porto, in Portogallo, di proprietà della famiglia Pedro Pinto, che ha deciso di destinare una parte del ricavato della vendita in favore della Fondazione Lumos, impegnata in progetti umanitari a favore dell'infanzia.