Alluvioni nel Kentucky: 25 morti. Il Governatore: la ricerca delle vittime durerà settimane

Si aggrava il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Kentucky: sono 25 le persone morte, tra la quali almeno sei bambini, secondo quanto ha riferito l'ufficio del governatore dello Stato americano sudorientale che ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe continuare a salire.

Tra le tragiche storie che cominciano a emergere a 24 ore dal disastro c'è quella di una coppia che ha perso tutti i suoi quattro figli: Avevano otto, sei, quattro e due anni e vivevano in una roulotte che è stata inondata dall'acqua e trascinata via.



Il governatore del Kentucky ha affermato che potrebbero volerci settimane per trovare tutte le vittime delle inondazioni improvvise che hanno colpito il Paese. "Da tutto ciò che abbiamo visto - ha detto il governatore Andy Beshear - potremmo aggiornare il conteggio di quanti ne abbiamo persi nelle prossime settimane. In alcune di queste aree, è difficile sapere esattamente quante persone c'erano".