Ambulante ucciso, domani l'omicida davanti al Gip. Gli inquirenti: "Alika finito a mani nude"

“Le indagini sono in corso, ma la situazione è abbastanza chiara” hanno detto il dirigente della Squadra Mobile di Macerata Matteo Luconi e quello del commissariato di Ps di Civitanova Marche Fabio Mazza, durante una conferenza stampa. "Tutto sembra essere nato da una lite per futili motivi, con una reazione abnorme da parte dell'aggressore nei confronti della vittima che gli stava chiedendo l'elemosina".

“Alla base del gesto non ci sono motivi legati all'odio razziale”, spiegano gli inquirenti.

L'uomo ieri si è scusato con la famiglia, ma i connazionali di Alika hanno manifestato chiedendo perchè nessuno sia intervenuto per sedare l'aggressione.

Il 32enne, residente a Salerno e da un mese assunto come operaio in una fonderia di Civitanova Alta, è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e della rapina del cellulare della sua vittima.

È prevista per domani, in una saletta del carcere di Montacuto di Ancona, l'udienza di convalida per Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo , responsabile dell’uccisione , davanti a diversi Testimoni, dell’ ambulante nigeriano, Alika Ogorchukwu .

Ferlazzo è stato arrestato pochi minuti dopo il delitto in flagranza di reato, anche grazie al contributo di quattro testimoni e "alle immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza del comune di Civitanova Marche, che hanno contribuito in maniera decisiva a dipanare il fatto".

Tra i testimoni dell’omicidio anche la compagna di Ferlazzo. La donna è stata sentita ieri dagli inquirenti della Squadra Mobile di Macerata e ha raccontato quei minuti tremendi nei quali il suo compagno ha ucciso Alika davanti alla folla che passeggiava nel centro.

"L'ho visto arrivare verso di me sporco di sangue, con un cellulare in mano che non era il suo. Gli ho detto: ‘Filippo che hai fatto, che hai combinato?' Lui mi ha risposto piano all'orecchio, quasi sussurrando: ‘Andiamo, ho picchiato uno'".

La donna ha raccontato agli investigatori che il fidanzato non era geloso, ma protettivo nei suoi confronti, aggiungendo che questo lato del carattere di Ferlazzo era spesso all'origine di attacchi di rabbia che, tuttavia, mai sarebbero sfociati prima di venerdì nella violenza fisica.

La fidanzata di Ferlazzo ha quindi spiegato di essersi divincolata e che l’ambulante non è stato né insistente né tantomeno molesto, come emerso inizialmente.

A parlare anche la mamma del 32enne omicida. Attraverso l’avvocato del figlio si dichiara “dispiaciuta e vicina al dolore della famiglia”. La donna, riferisce la legale Roberta Bizzarri in un'intervista a un quotidiano locale, “è preoccupata per il figlio” ha dichiarato l’avvocato, spiegando in un’intervista che “la donna è anche l’amministratore di sostegno di suo figlio”.

“Ferlazzo è una persona con problemi psichiatrici che sto approfondendo” ha dichiarato la legale. Sua madre ha confermato che in passato è stato anche in una comunità”.