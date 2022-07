Papa Francesco: "Anche la Chiesa sperimenta il peso del fallimento, deve chiedersi: perché?"

Papa Francesco parla del " fallimento " della Chiesa cattolica in Canada nei confronti degli indigeni, nel corso dell'omelia che ha pronunciato nella storica Basilica di Saint-Anne-de-Beaupré in Quebec, dove ha celebrato la Messa . Da domenica scorsa, fino a domani, Bergoglio sta infatti svolgendo in Canada un " pellegrinaggio penitenziale ", per chiedere perdono alle popolazioni autoctone canadesi per la complicità della Chiesa con l' assimilazione culturale alla quale sono stati sottoposti nel corso del tempo.

Nell'omelia in Quebec il papa è partito dall' episodio evangelico dei discepoli di Emmaus , oggetto della lettura odierna, per fare riferimento agli " interrogativi scottanti che questa Chiesa pellegrina in Canada sta facendo risuonare nel suo cuore in un faticoso cammino di guarigione e di riconciliazione. Anche noi, dinanzi allo scandalo del male e al Corpo di Cristo ferito nella carne dei nostri fratelli indigeni, siamo piombati nell'amarezza e avvertiamo il peso del fallimento. Permettetemi allora - ha detto il Papa, che in Canada parla in spagnolo - di unirmi spiritualmente a tanti pellegrini che qui percorrono la 'scala santa', che evoca quella salita da Gesù al pretorio di Pilato; e di accompagnarvi come Chiesa in queste domande che nascono dal cuore pieno di dolore: perché è accaduto tutto questo? Come ciò è potuto avvenire nella comunità di coloro che seguono Gesù?

“Anche la Chiesa sperimenta il peso del fallimento. Essa allora non può fare altro che stringere tra le mani e chiedersi: che cosa è successo? Perché è successo? Come è potuto succedere? Fratelli e sorelle, sono le domande che ciascuno di noi pone a sé stesso; e sono anche gli interrogativi scottanti che questa Chiesa pellegrina in Canada sta facendo risuonare nel suo cuore in un faticoso cammino di guarigione e di riconciliazione. Dobbiamo stare attenti alla tentazione della fuga: fare la strada all'indietro, scappare dal luogo dove i fatti sono avvenuti, tentare di rimuoverli, cercare un ‘posto tranquillo’ come Emmaus pur di non pensarci più è una tentazione del nemico, che minaccia il nostro cammino spirituale”.

"Dobbiamo stare attenti alla tentazione della fuga” - è il monito del Santo Padre - “presente nei due discepoli del Vangelo: fare la strada all'indietro, scappare dal luogo dove i fatti sono avvenuti, tentare di rimuoverli, cercare un 'posto tranquillo’ come Emmaus pur di non pensarci più. Non c'è cosa peggiore. E una tentazione del nemico, che minaccia il nostro cammino spirituale e il cammino della Chiesa: vuole farci credere che quel fallimento sia ormai definitivo, vuole paralizzarci nell'amarezza e nella tristezza, convincerci che non c'è più niente da fare e che quindi non vale la pena di trovare una strada per ricominciare. Il Vangelo ci rivela, invece, che proprio nelle situazioni di delusione e di dolore, proprio quando sperimentiamo attoniti la violenza del male e la vergogna della colpa, quando il fiume della nostra vita si inaridisce nel peccato e nel fallimento, quando spogliati di tutto ci sembra di non avere più nulla, proprio lì il Signore ci viene incontro e cammina con noi".

Poi il Papa ricorda l'importanza della figura femminile: "In questa Basilica dove ricordiamo la madre della Vergine Maria, e in cui si trova anche la cripta dedicata all'Immacolata Concezione, non possiamo che evidenziare il ruolo che Dio ha voluto dare alla donna nel suo piano di salvezza. Sant'Anna, la Santissima Vergine Maria, le donne del mattino di Pasqua ci indicano una nuova via di riconciliazione: la tenerezza materna di tante donne ci può accompagnare - come Chiesa - verso tempi nuovamente fecondi, in cui lasciare alle spalle tanta sterilità e tanta morte, e rimettere al centro Gesù, il Crocifisso Risorto".