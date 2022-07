"Angosciata e amareggiata dalla violenza a Milano": l'appello di Chiara Ferragni al sindaco Sala

La situazione della sicurezza a Milano “è fuori controllo” dice in una storia su Instagram Chiara Ferragni, l’imprenditrice e influencer che decide di rivolgersi al sindaco di a Milano, Giuseppe Sala, per denunciare le violenze che vede imperversare nella città.



“Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa. Piccoli negozi al dettaglio del quartiere, che vengono svuotati dell’incasso giornaliero. Persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa” scrive la Ferragni che, ancora una volta, tramite i suoi canali social, seguiti da oltre 25 milioni di persone, si fa portavoce di messaggi a sfondo sociale.

“Siamo molto onorati e speriamo di fare sempre di più per la città di Milano e per l’Italia in generale”, aveva detto Chiara nel dicembre 2020 quando, insieme al marito Fedez, (al secolo Federico Leonardo Lucia), aveva ricevuto da Beppe Sala l'Ambrogino d'oro (onorificenza conferita dal comune di Milano), per l’impegno di raccolta fondi che permise di realizzare una nuova terapia intensiva nell’ospedale San Raffaele, durante l’emergenza Covid.

Detto fatto, ora l’attenzione per migliorare la vita nel capoluogo lombardo è rivolta verso la sicurezza, visto che i dati del mese scorso mostrano l’aumento di scippi e rapine, nonostante il totale dei reati sia in calo (- 30% in 10 anni).



Anche se il sindaco Giuseppe Sala aveva spiegato: “Daremo maggiori responsabilità ai Municipi. Tematiche come le baby gang o altro vanno affrontate per singolo spicchio di territorio. L’azione è tesa ad associare il Municipio con il Distretto”, il pensiero della Ferragni non è isolato, ma condiviso dal leader della Lega, Matteo Salvini, che ha subito condiviso il post dell’influencer aggiungendo: "Prosegue l'incessante problema sicurezza a Milano. Ormai è proprio sotto gli occhi di tutti. Sala e Lamorgese, se ci sono battano un colpo, altrimenti si facciano aiutare.