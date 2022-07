Un'anziana trovata morta in casa e la sorella ferita. A soqquadro l'appartamento

Una donna di 91 anni è stata trovata morta e la sorella, di 87 anni, ferita, in un appartamento nella zona orientale di Salerno, in via San Leonardo. Gli investigatori sono al lavoro per capire la dinamica di quanto accaduto e cercano testimonianze. L'allarme è alle 7.30 quando la polizia è stata contattata dalla nipote che non riusciva a mettersi in contatto con le due anziane zie.

Gli agenti hanno trovato l'appartamento a soqquadro e varie tracce di sangue. La polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto anzitutto ascoltando gli altri residenti nello stabile.