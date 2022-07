Assalto a un portavalori: ferita una guardia giurata

Assalto ad un portavalori questa mattina a Roma. Un gruppo di banditi, poco prima delle 8, ha preso di mira un mezzo blindato in via Anteo nella zona della Casilina. Ne è nata una sparatoria, una delle guardie giurate è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. I rapinatori sono riusciti a portare via del denaro dal mezzo prima di scappare. Sul posto polizia e agenti della Mobile.

In base ad una prima ricostruzione imalviventi sono arrivati in via Anteo a bordo di un furgone che è poi è stato lasciato sul luogo dell'assalto. L'azione si è consumata a poca distanza da un bar. Il vigilante sarebbe stato raggiunto da un proiettile ad un fianco.

(Notizia in aggiornamento)