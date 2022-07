Baby gang teneva in scacco Verona con rapine e violenze. Sedici le misure cautelari

La Polizia di Verona sta eseguendo 16 misure cautelari nei confronti di un gruppo di giovani componenti di una banda che agiva nella città di Verona. Sarebbero responsabili di diverse rapine, furti, ricettazioni, uso illecito di carte di credito, estorsione, violenza privata e lesioni.

Dalle indagini sarebbe emerso che le vittime prescelte dalla gang erano coetanei e i reati sarebbero stati commessi tra settembre 2020 e novembre 2021.

Gli agenti della Squadra mobile di Verona hanno emesso 6 custodie cautelari in carcere, 10 misure cautelari, tra questi 6 in carcere e 4 collocati in comunità. Provvedimenti emesse dal gip del tribunale per i minorenni di Venezia.