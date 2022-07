Basket: è morto a 70 anni Franco Casalini, vinse tutto con l'Olimpia Milano

"Addio a Franco Casalini, storico capoallenatore dell'Olimpia Milano con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale del 1987, la Coppa dei Campioni del 1987/88 e lo Scudetto della stagione successiva. È morto a 70 anni". Lo scrive oggi la Lega Basket. "È entrato nel club biancorosso nel 1977 vincendo 4 scudetti di categoria tra Cadetti e Juniores e diventando per un decennio il viceallenatore di Dan Peterson, ereditandone poi la posizione dall'annata 1987/88 e raggiungendo il successo nella massima competizione europea", si legge ancora nella nota odierna.

"Dopo aver lasciato Milano nel 1990, Casalini è stato anche sulle panchine di Forlì, Virtus Roma e del San Vacallo in Svizzera (in cui ha vinto due coppe nazionali) prima di intraprendere la carriera da commentatore televisivo (su Sky Sport, Eurosport e, per ultimo, Discovery +). Il presidente Umberto Gandini, a nome di tutta la Lega Basket, esprime le sentite condoglianze alla famiglia", concludono dalla stessa Lega.

"Ci ha lasciati Franco Casalini. Aveva solo 70 anni, era nato l'1 gennaio del 1952 a Milano. Lascia il fratello Paolo. Non era sposato, non aveva figli, per Franco Casalini l'Olimpia era sinonimo di famiglia, quella famiglia di cui entrò a far parte nel 1972 a soli 20 anni. I suoi anni all'Olimpia, prima nelle giovanili (con quattro titoli), poi come assistente della prima squadra, poi storico braccio destro di Dan Peterson e infine capo allenatore, sono stati i più intensi nella storia del club". Così, a ruota, ha ricordato Casalini la stessa Olimpia Milano.

"Da capo allenatore, Franco Casalini - che è membro della Hall of Fame del club di cui è stato uno dei selezionatori originali - ha vinto la Coppa dei Campioni del 1988, a soli 36 anni (è stato il più giovane coach italiano a vincerla) e lo scudetto del 1989, quello conquistato a Livorno. Inoltre, aveva guidato la squadra da debuttante alla vittoria nella Coppa Intercontinentale del 1987, a Milano", ha aggiunto il club lombardo.

"Era innamorato dell'Olimpia e di quello che rappresentava, è stato un amico e un compagno leale. Se poi andiamo a vedere le vittorie, quanti possono dire di aver fatto meglio?", ha detto Dan Peterson. "Casalini è rimasto all'Olimpia 18 anni. Se ne andò dopo la stagione 1989/90, quando Mike D'Antoni, dopo essersi ritirato, diventò immediatamente il capo allenatore del club. Sono stati gli anni decisivi della mia vita, senza quei 18 anni non sarei la stessa persone, per me l'Olimpia non è la mia casa, è la mia vita, diceva Franco Casalini: lo piangiamo oggi, lo piangeremo sempre", ha concluso la società di Milano.

"È morto Franco Casalini. Allenatore dell'Olimpia Milano nell'era Peterson, e di altre squadre in Serie A, fra cui la Virtus Roma, poi commentatore televisivo, aveva 70 anni". Lo ha scritto oggi la Federbasket. "Commosso, il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, è vicino alla famiglia Casalini e ne condivide il dolore", si legge ancora nella nota di questa sera.