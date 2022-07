Battibecco tra Cingolani e Orlando in Consiglio dei ministri: "Fai il gioco di Conte"

Battibecco in Consiglio dei ministri tra due esponenti del governo dopo l'annuncio delle dimissioni del premier Mario Draghi.

Secondo quanto riferiscono alcuni presenti, mentre il ministro dem, responsabile del Lavoro, Andrea Orlando, stava intervenendo, il tecnico Roberto Cingolani, responsabile del Mite, gli avrebbe detto che non era il caso di andare di fioretto, anche di fronte alla situazione complicata che si è venuta a creare, con l'emergenza gas che incombe.

Orlando a questo punto gli avrebbe risposto che proprio per questo motivo sarebbe stato meglio che Draghi rimanesse presidente in carica a fronte di un salto nel buio. Cingolani, sempre stando a tali ricostruzioni, avrebbe sollevato anche la questione del termovalorizzatore di Roma nel Dl Aiuti e avrebbe detto: "hai fatto il gioco di Conte", facendo salire il livello di tensione. L'ultima parola è stata per il ministro Orlando che avrebbe sottolineato a Cingolani come "a partire dal Pd tutto il governo gli ha sempre dato una mano".

Lite sedata, anche perché si trattava di un momento particolarmente sentito da tutti. Nervi tesi, ma si è andato avanti. Il Cdm è terminato poco dopo.