Biden ai benzinai: abbassate i prezzi. Bezos gli risponde: non sai nulla sulle leggi di mercato

Battibecco a distanza tra Jeff Bezos e Joe Biden: questa volta la polemica corre su Twitter. Il fondatore di Amazon è tornato a criticare il presidente degli Stati Uniti per le sue dichiarazioni sull'inflazione e sul prezzo della benzina che sale inarrestabile anche in America.

Questa volta Bezos se la prende con le dichiarazioni del presidente degli Usa, che aveva chiesto alle società che gestiscono i distributori di benzina di ridurre il prezzo alla pompa “che deve riflettere il costo che state pagando per il prodotto”, argomento sensibile in vista della festa nazionale del 4 luglio, quando molti americani sono in viaggio, complice il ponte del fine settimana. Immediata la puntualizzazione di Bezos, che critica Biden accusandolo di scarsa conoscenza delle regole basilari di mercato sulla domanda-offerta.