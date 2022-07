Biden: Dio non voglia che assisteremo a una recessione

Nonostante i dati economici non siano di buon auspicio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assicurato oggi che il Paese non è a rischio di recessione e che ci sono dati solidi, come l'occupazione, che supportano questa tesi.

"Non saremo in recessione, secondo me. Il tasso di occupazione è ancora il più basso che abbiamo avuto nella storia, è intorno al 3,6%", ha detto il presidente alla stampa dopo un incontro di lavoro con funzionari del suo governo.

Biden ha formulato questa valutazione in risposta a una domanda della stampa sul possibile rischio che l'economia statunitense entri in recessione, in una settimana in cui saranno pubblicati, tra gli altri indicatori economici, i dati del PIL del secondo trimestre.

Pochi giorni fa, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha anticipato il rapporto di previsione economica per gli Stati Uniti - che sarà pubblicato integralmente domani - e ha sottolineato che quest'anno il PIL crescerà del 2,3% e 1% che arriva, 6 e 7 decimi sotto le stime precedenti.Inoltre, secondo gli ultimi dati mensili sull'inflazione, a giugno si è attestata al 9,1%, un tasso che non si vedeva dal 1981, trainato dall'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari. Una situazione che ha generato una catena di rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed), che dovrebbe alzarli nuovamente questa settimana."La mia speranza è che passiamo da una crescita rapida a una crescita costante, ma non credo, e Dio non voglia, che assisteremo a una recessione", ha insistito Biden.