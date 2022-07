Biden, "Non abbiamo abbastanza voti in Senato per ribaltare la decisione".

Lo sguardo è rivolto alle elezioni di novembre di metà mendato e Joe Biden esorta gli americani ad eleggere candidati democratici per rovesciare la sentenza della Corte suprema, che ha, di fatto, cancellato il diritto costituzionale all'aborto negli Usa. “Non abbiamo abbastanza voti in Senato per ribaltare la decisione” ha infatti ricordato il presidente durante un incontro in video collegamento con i governatori democratici.

Nei giorni scorsi il presidente aveva accennato infatti, all’intenzione di far diventare legge la sentenza Roe vs Wade. All’incontro virtuale erano presenti nove governatori: Kathy Hochul (New York), Roy Cooper (Nord Carolina), Michelle Lujan Grisham (Nuovo Messico), Ned Lamont (Connecticut), Jared Polis (Colorado), J.B. Pritkzer (Illinois), Jay Inslee (Washington), Kate Brown (Oregon), e Dan McKee (Rhode Island).

Secondo il comandante in carica alla Casa Bianca, la decisione della Corte Suprema americana sull'aborto "ha un impatto molto piu' grande" e al di là dei diritti delle donne. "Dopo questa decisione la Corte potrebbe riconsiderare i contraccettivi o i matrimoni tra persone dello stesso sesso". Sempre secondo Biden, le persone rimarranno "scioccate" quando in uno Stato antiabortista ci sarà il "primo arresto" di una donna che tenta di recarsi in un altro Stato per un'interruzione di gravidanza.