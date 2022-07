Bill Gates vuole donare tutto il patrimonio e diventare il "Poverello di Seattle"

“Ho l'obbligo di restituire le mie risorse alla società nei modi che hanno il maggiore impatto per ridurre la sofferenza e migliorare la vita. E spero che anche altri in posizioni di grande ricchezza e privilegio si facciano avanti in questo momento”,

Il miliardario si dice preoccupato per le crisi mondiali tra cui la pandemia, il conflitto tra Ucraina e Russia, i cambiamenti climatici e la parità di genere negli Stati Uniti, ma osserva: "Sono ancora ottimista. Queste battute d'arresto stanno accadendo nel contesto di due decenni di progresso storico e credo che sia possibile mitigare i danni e tornare ai progressi che il mondo stava facendo", ha scritto, e ha quindi ringraziato un altro miliardario, l'imprenditore Warren Buffett , per la sua "incredibile generosità" nei confronti della Fondazione Gates, che ha permesso al fondo di porsi traguardi "così ambiziosi", sottolinea Gates, che aggiunge:

Entro il 2026, ha annunciato Gates, la Bill and Melinda Gates Foundation aumenterà le sue donazioni da 6 miliardi a 9 miliardi di dollari l'anno e, per dimostrare il suo obiettivo, ha fatto una ulteriore donazione di 20 miliardi di dollari alla dotazione del fondo. In una serie di tweet, il magnate di Seattle afferma di voler “virtualmente donare tutto il (suo) patrimonio alla Fondazione” in modo tale da “ uscire dalla lista dei più ricchi del mondo ”.

Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft e ancora tra gli uomini più ricchi del pianeta, è andato su Twitter per annunciare che non vuole più esserlo.

Tra le cause sostenute da Gates figurano anche importanti media. E secondo il sito MintPress, mentre gli imperi mediatici di altri miliardari sono abbastanza noti, il denaro versato da Gates all'editoria non lo è. Dopo aver visionato oltre 30.000 sovvenzioni individuali, MintPress ha rivelato che Gates, attraverso la Bill and Melinda Gates Foundation, ha effettuato donazioni per oltre 300 milioni di dollari per finanziare progetti mediatici.

I destinatari comprendono molte delle più importanti testate giornalistiche americane, tra cui Cnn, Nbc, Npr, Pbs e The Atlantic. Gates sponsorizza anche una miriade di influenti media stranieri, tra cui Bbc, The Guardian, The Financial Times e The Daily Telegraph nel Regno Unito nonché importanti giornali europei come Le Monde (Francia), Der Spiegel (Germania) e El País (Spagna), così come emittenti globali come Al-Jazeera. Bill Gates ha donato complessivamente 319 milioni di dollari a questi media, rivela il sito.