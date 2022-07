Bimbo di 4 anni annega in piscina nel Viterbese

Un'altra tragedia avvenuta in una piscina. Sempre un bambino la vittima innocente. La disgrazia è avvenuta oggi, nella piscina di una polisportiva di Grotte di Castro, un comune in provincia di Viterbo. In base a una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe scavalcato un muretto e avrebbe raggiunto la zona della piscina con l'acqua alta riservata agli adulti.

Ancora tutta da chiarire la dinamica. Sulla vicenda indagano i carabinieri e il pm di turno, che ha effettuato un sopralluogo. Si stanno ascoltando testimoni per ricostruire quanto avvenuto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del comando di Montefiascone e il 118, con l’elisoccorso, ma per il piccolo non ci sarebbe stato nulla da fare.

Ricordiamo quali sono i consigli per i genitori che portano i bambini piccoli in piscina, in questo periodo estivo di grande affollamento:

-Sorveglia i tuoi figli e informati della profondità della piscina prima di farli immergere

-Scegli la struttura che si addice alle tue necessità. Dalla dimensione alla profondità delle piscine, alla presenza di aree giochi per i bambini

-Segnala al personale eventuali deficit ambientali che puoi riconoscere o segnala la presenza di persone che hanno comportamenti che possono minare alla sicurezza generale dei bagnanti

-Verifica la presenza del servizio di salvataggio. Il bagnino deve essere a bordo piscina adeguatamente vestito e riconoscibile. Deve essere attivo e vigile

-Dotare i bambini di salvagente o braccioli

-Attenzione alle aree bagnate ed evitare che i figli corrano lungo i bordi della piscina.