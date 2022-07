Bimbo morto a Sharm el Sheikh. La Farnesina: "Massima attenzione sulla vicenda"

La Farnesina sta seguendo con la massima attenzione la tragica vicenda del piccolo Andrea Mirabile, il bambino deceduto a Sharm el Sheikh sabato, 2 luglio. E' quanto si legge in una nota del Ministero degli Esteri: “L'Ambasciata d'Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh, in stretto raccordo con il Ministero degli Affari Esteri, si sono poste subito in contatto con le competenti autorità mediche e giudiziarie locali, che hanno aperto un'indagine a seguito del decesso e disposto l'autopsia sul minore”.

L'Ambasciata e la Farnesina sono inoltre impegnate nel garantire il prima possibile il rientro dei genitori in Italia e il pronto rimpatrio della salma del minore.

L'Ambasciata e il Consolato Onorario seguono costantemente il decorso medico dei genitori del piccolo Andrea, assistendo la signora Rosalia Manosperti già dimessa dall'ospedale Internazionale di Sharm el Sheikh, dove resta al momento ancora ricoverato Antonio Mirabile.

"L'autorità diplomatica della Farnesina, l'Ambasciata in Egitto e il Consolato a Sharm - ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - stanno seguendo la vicenda con l'obiettivo di garantire il massimo supporto ai due genitori. Sulla morte del bambino sta indagando la magistratura egiziana. Mi sono sincerato del fatto che le autorità si occuperanno delle operazioni di rimpatrio dei due coniugi palermitani e della salma del loro figlio. In questo momento la madre incinta è in buone condizioni ed è in ospedale col marito, il quale è in condizioni ancora gravi, ma stabili. Resterò in contatto con la Farnesina - aggiunge il primo cittadino - per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dei nostri due concittadini e sul loro ritorno a Palermo".