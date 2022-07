Blinken arrivato a Tokyo per rendere omaggio a Shinzo Abe

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Tokyo per porgere le condoglianze per l'assassinio dell'ex primo ministro Shinzo Abe.

L'alto diplomatico statunitense è sbarcato alla base militare di Yokota e dovrebbe fare una breve tappa nella capitale per incontrare il primo ministro Fumio Kishida ed esprimere il suo dolore. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è recato in precedenza presso la residenza dell'ambasciatore giapponese per firmare il libro delle condoglianze.

Blinken ha deciso di fermarsi a Tokyo perché era in visita nel sud-est asiatico. Durante la sua tappa di domenica in Thailandia, il ministro degli Esteri Don Pramudwinai ha aperto i colloqui con Blinken offrendo un momento di silenzio per Abe.