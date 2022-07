Bologna, trovato il cadavere di un giovane in un'area dismessa

Il cadavere di un giovane non ancora identificato, è stato trovato riverso in una pozza di sangue nell'area abbandonata delle ferrovie 'Bologna San Donato', in via Larga, periferia di Bologna. Sul posto, il medico legale per gli accertamenti e la prima ispezione cadaverica: il corpo presenta ferite di un'arma da taglio. Si tratterebbe di un ragazzo di circa 25 anni, di carnagione bianca.