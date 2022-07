Borse caute Stabili le materie prime

Avvio misto a Wall Street col Nasdaq che parte in territorio negativo, - 0,70% mentre il Dow Jones e' sulla parità. I dati Usa sul lavoro migliori delle attese hanno riacceso i timori per una stretta più marcata della Fed sui tassi.

In Europa la seduta prosegue volatile, bene Milano, +0,60%, in lieve calo Parigi e Londra, Francoforte +0,58%. Si raffredda il prezzo del gas, che tora sotto i 180 euro al mw, stabile il Brent a 105 dollari al barile. Euro sempre vicino alla parita' sul dollaro, a 1,014.