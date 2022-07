Borse deboli, cala lo spread

Dopo una mattinata positiva le borse hanno ripiegato, complice la prospettiva di un avvio debole da parte di Wall Street. Milano cede lo 0,90% mentre Londra, Parigi e Francoforte mostrano una perdita intorno allo 0,30%. Cedono terreno i bancari, i tecnologici e Saipem, che perde circa tre punti percentuali. Con il discorso di Draghi al Senato è tornato l’interesse per i titoli di stato. Il rendimento del nostro decennale scende al 3,21% con lo spread in calo a 206 punti base. Il gas è in rialzo a 162 euro al megawattora, il petrolio Brent è in calo di due dollari a 105 il barile. Sul versante delle valute l'euro sale a quota 1 e 02 contro dollaro.