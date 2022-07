Borse europee deboli, vola il gas

Restano deboli a fine mattinata le Borse europee. Milano a -0,45%, in lieve calo anche Francoforte e Parigi mentre è in controtendenza Londra a +0,67%. Tra i singoli titoli, restano in positivo quelli del settore energia - Eni in particolare guadagna oltre l'1%. Effetto probabilmente di un nuovo aumento dei prezzi dell'energia: il gas naturale sul mercato europeo continua a correre e tocca i 196 euro al megawattora (+11%), mentre il petrolio Brent risale sopra i 106,8 dollari al barile.

Sul fronte dei titoli di Stato, spread tra Btp e bund tedesco in aumento a 239 punti base, ma rendimento del decennale italiano scende a 3,37%.